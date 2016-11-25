Bir benzin istasyonuna gelen kadın sürücü, istasyon çalışanına araç camını açarak soru sordu. Daha sonra istasyondan ayrılmak için hareket eden kadın sürücü aracı geri vitese aldı. Geri geri giden araç herkesin bakışları arasında benzin alan başka bir araca çarptı. Kaza sonrası aracından inen kadın sürücü üzüntüyle aracına bakarken,kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın sürücü istasyona geliyor. Benzin istasyonu çalışanına soru sorduktan sonra geri geri gidiyor. Bu sırada başka bir araç sürücüsü benzin almak için benzin pompasına yanaşıyor. Araç sürücüsü araçtan iner inmez kadın sürücünün geri geri kullandığı araç duran araca çarpıyor. araç sürücüsü ve istasyon çalışanı şaşkınlıkla tepki gösterirken, kadın sürücü aracından inerek elini kafasına götürüyor.