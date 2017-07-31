Benzin, motorin ve gazyağına zam yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin motorin ve gazyağı litre fiyatına 11'er kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,08 liradan 5,19 liraya, Ankara'da 5,12 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı da İstanbul'da ortalama 4,43 liradan 4,54 liraya, Ankara ve İzmir'de 4,48 liradan, 4,59 liraya yükselecek. 3,83 lira satış fiyatı olan gazyağı ise 3,94 lira olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.