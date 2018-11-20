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Benzin ve motorinde büyük indirim |20 Kasım 2018

Benzin ve motorinde büyük indirim |20 Kasım 2018
Benzin ve motorinde büyük indirim |20 Kasım 2018

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldiğini duyurdu.

EPGİS, benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. 

Ayrıca; motorinde 22 Kuruş/Litre indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.  

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