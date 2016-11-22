Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzine 16 kuruş, motorinde de 11 kuruş kuruşluk zam yapıldığını açıkladı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı; İstanbul’da 4,76 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 4,81 liradan 4,97 liraya, İzmir'de de 4,78 liradan 4,94 liraya çıkacak.

Motorinde litre fiyatı ise yapılan zammın ardından; İstanbul’da 4,16 liradan 4,27 liraya, Ankara'da 4,22 liradan 4,33 liraya, İzmir'de 4,20 liradan 4,31 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Ayrıca, gaz yağında 11 kuruş, siyah ürünlerde 6 kuruş fiyat artışı meydana geldiği bildirildi.