Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre, benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş, gazyağının litre fiyatına da 17 kuruş zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak benzinin zamlı litre fiyatı İstanbul'da 4,92 liradan 5,07 liraya, Ankara'da 4,97 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 4,95 liradan 5,10 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise bu gece yarısından itibaren İstanbul'da 4,28 liradan 4,44 liraya, Ankara'da 4,35 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,32 liradan 4,48 liraya çıkacak. Gazyağının litre fiyatı da 3,61 liradan 3,78 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

