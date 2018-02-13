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Benzin ve motorine indirim beklentisi

Bu gece yarısı benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim beklentisi

13 Şubat 2018 09:38

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu geceyarısı benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş, motorinin litre satış fiyatına da 17 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimlerin yapılması halinde benzinin litre fiyatları İstanbul'da ortalama 5,67 liradan 5,56 liraya, Ankara'da 5,71 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,69 liradan 5,58 liraya düşecek. Olası indirimin ardından motorin litre satış fiyatları da İstanbul'da ortalama 5,13 liradan 4,96 liraya, Ankara'da 5,19 liradan 5,02 liraya, İzmir'de ise 5,20 liradan 5,03 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. 

Etiketler: benzin, motorin

 

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