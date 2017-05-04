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Benzin ve motorine indirim yapıldı

Bu gece yarısından itibaren benzine 7 kuruş, motorine ise 10 kuruş indirim geldi.

Benzin ve motorine indirim yapıldı

04 Mayıs 2017 17:04

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 7 kuruş, motorine de litrede 10 kuruş indirim yapıldı Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 5,13 liradan 5,06 liraya, Ankara’da 5,18 liradan 5,11 liraya, İzmir’de ise 5,15 liradan 5,08 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,48 liradan 4,38 liraya, Ankara'da 4,53 liradan 4,43 liraya, İzmir'de 4,51 liradan 4,41 liraya inecek. 

Ayrıca gaz yağına 11 kuruş, Kalyak'a 9 kuruş, Fuel Oil'e de 5 kuruş indirim yapıldı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Benzinin litresinde en son 2 Mayıs'ta 9, motorinin litresinde de 26 Nisan'da 13 kuruş indirim yapılmıştı. 

Etiketler: benzin, indirim, motorin


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