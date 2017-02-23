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Benzinde 11 kuruşluk indirim

Benzinin litre fiyatında 11 kuruşluk indirim yapıldı.

Benzinde 11 kuruşluk indirim

23 Şubat 2017 16:17

Gece yarısından itibaren geçerli

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olacak 11 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,32 liradan 5,21 liraya, Ankara'da 5,38 liradan 5,27 liraya, İzmir'de ise 5,35 liradan 5,24 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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Etiketler: benzin, indirim, petrol, PÜİS


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