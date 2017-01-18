Trabzon’da LPG montaj işlemi yapan İsmail Başar, benzin ve motorine son dönemde periyodik olarak yapılan zamların ardından vatandaşların araçlarını LPG çevirmeye başladığını belirterek, bunun giderek artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Artık lüks araç sahiplerinin de LPG montajı için iş yerine geldiklerine dikkat çeken Başar, “Bu sektörde yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyoruz. Bölgemizdeki araçların yaklaşık yüzde 50’si LPG'li. Ancak vatandaş daha ziyade dizeli tercih ediyor. Bugünlerde benzine yapılan zamlarla vatandaşların LPG'ye talepleri arttı ve işlerimizde ciddi bir kıpırdanma olduğunu söyleyebiliriz. 2015 yılı çok kötü geçmişti, 2016 yılı ise 2015’e oranla yüzde 20 daha iyiydi. Bu yıl ise dövizdeki hareketlenme kontrol altına alındığı takdirde vatandaş önünü görmesi durumunda LPG’ye talep daha da artacaktır. Yine de bugünlerde daha öncekine oranla yüzde 20'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Benzine zam geldikçe vatandaş sürekli olarak bizi arayıp bilgi istiyor. En azından montaj aşamasında olmazsa bile fikir alma konusunda bayağı talep var” dedi.

"Lüks araçlar daha çok LPG taktırıyor"

Artık lüks araçların daha çok LPG taktırdığına dikkat çeken Başar, “Eski model araçlar artık bitti diyebiliriz. Yeni araçlara daha çok montaj yapıyoruz. Vatandaş LPG takılınca aracım yıpranacak zannediyor böyle bir şey yok. Araca uygun sistemi taktırdığın takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. Aracı kullanırken kazanacaksın. Avrupa’nın tercihi çevre yönünden, Örneğin Almanya’da LPG üretimi yok o da bizim gibi dışarıdan alıyor. Benzinlinin üçte biri fiyatına LPG. Bizde yüzde 40-60 fark var arada. Örneğin 5.5 TL benzin 3 TL LPG. İlerleyen günlerde işlerimizin daha iyi olacağını ümit ediyorum. Bu fiyatların geri gelme şansı zaten yok. LPG, benzin fiyatları tam oturunca bu sene önceki seneden daha iyi olacağı kesin diyebiliriz” diye konuştu.

Bekir Koca

