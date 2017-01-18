Diğer
Kategoriler

Benzinden LPG'ye dönüşüm hızlandı

Benzinde son günlerde yaşanan zammın ardından vatandaşlar daha ekonomik gördükleri LPG’ye yöneliyor.

Benzinden LPGye dönüşüm hızlandı

18 Ocak 2017 09:33

 Trabzon’da LPG montaj işlemi yapan İsmail Başar, benzin ve motorine son dönemde periyodik olarak yapılan zamların ardından vatandaşların araçlarını LPG çevirmeye başladığını belirterek, bunun giderek artacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Artık lüks araç sahiplerinin de LPG montajı için iş yerine geldiklerine dikkat çeken Başar, “Bu sektörde yaklaşık 20 yıldır hizmet veriyoruz. Bölgemizdeki araçların yaklaşık yüzde 50’si LPG'li. Ancak vatandaş daha ziyade dizeli tercih ediyor. Bugünlerde benzine yapılan zamlarla vatandaşların LPG'ye talepleri arttı ve işlerimizde ciddi bir kıpırdanma olduğunu söyleyebiliriz. 2015 yılı çok kötü geçmişti, 2016 yılı ise 2015’e oranla yüzde 20 daha iyiydi. Bu yıl ise dövizdeki hareketlenme kontrol altına alındığı takdirde vatandaş önünü görmesi durumunda LPG’ye talep daha da artacaktır. Yine de bugünlerde daha öncekine oranla yüzde 20'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Benzine zam geldikçe vatandaş sürekli olarak bizi arayıp bilgi istiyor. En azından montaj aşamasında olmazsa bile fikir alma konusunda bayağı talep var” dedi.

"Lüks araçlar daha çok LPG taktırıyor"

Artık lüks araçların daha çok LPG taktırdığına dikkat çeken Başar, “Eski model araçlar artık bitti diyebiliriz. Yeni araçlara daha çok montaj yapıyoruz. Vatandaş LPG takılınca aracım yıpranacak zannediyor böyle bir şey yok. Araca uygun sistemi taktırdığın takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. Aracı kullanırken kazanacaksın. Avrupa’nın tercihi çevre yönünden, Örneğin Almanya’da LPG üretimi yok o da bizim gibi dışarıdan alıyor. Benzinlinin üçte biri fiyatına LPG. Bizde yüzde 40-60 fark var arada. Örneğin 5.5 TL benzin 3 TL LPG. İlerleyen günlerde işlerimizin daha iyi olacağını ümit ediyorum. Bu fiyatların geri gelme şansı zaten yok. LPG, benzin fiyatları tam oturunca bu sene önceki seneden daha iyi olacağı kesin diyebiliriz” diye konuştu. 

Bekir Koca
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!