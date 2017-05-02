Benzine indirim geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına 11 kuruş, otogaza da 10 kuruş indirim bekleniyor. Yeni fiyatlar, geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde; benzinin litre fiyatı İstanbul’da 5,22 liradan 5,11 liraya, Ankara’da 5,27 liradan 5,16 liraya, İzmir’de ise 5,25 liradan 5,14 liraya düşecek.

Otogazın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 2,89'dan 2,79'a, Ankara ve İzmir'de ise 2,85 liradan 2,75 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.



