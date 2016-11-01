Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi'nde, Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz'a ait anız tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, benzin istasyonuna yaklaşınca paniğe yol açtı. İstanbul-Çanakkale yolunu kullanan sürücüler de yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Kazaya yol açabileceği tehlikesiyle harekete geçen Bölge Trafik polis ekipleri, yol güvenliğini sağladı.

Facianın önüne geçildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, benzinlik çevresindeki anız yangınına müdahale ederek, olası facianın önüne geçti. Ekipler, bir iş yerine de sıçrayan yangını, herhangi bir zarar meydana gelmeden kontrol altına aldı. Yangının tarlaya atılan sigara izmariti yüzünden çıktığı tahmin ediliyor.

"Benzinliğe yaklaşınca bir hayli korktuk"

Yangın nedeniyle korku yaşadıklarını ifade eden Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, "Ateş, tarlanın bir ucunda başladı ve rüzgarın da etkisiyle hızlanarak büyüdü. Benzinliğe yaklaşınca bir hayli korktuk ama neyse ki can veya mal kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, olay yerine zamanında gelip yangına müdahale ettiler. Olası facianın önüne geçildi. Yangın söndürme çalışmasında yoğun çaba harcayan İtfaiyecilere teşekkür ediyorum" dedi.

Hüseyin Tayyar

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