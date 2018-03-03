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Benzinlikte şüpheli ölüm

Samsun’da gece saatlerinde bir benzinliğe gelerek uyuyan şahıs sabah saatlerinde ölü bulundu.

Benzinlikte şüpheli ölüm

03 Mart 2018 09:46

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece alkol aldığı iddia edilen ve geç saatlerde benzinliğin deposuna gelerek uyuyakalan Şerif Aydın, sabaha karşı birlikte uyudukları arkadaşı tarafından ölü bulundu. Şeref Aydın'ın öldüğünü anlayan arkadaşı durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ölümün şüpheli olarak tespit edilmesinin ardından, Şerif Aydın’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aydın'ın kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.  

 

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