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Beraber yaşadığı kadını öldürdü

Balıkesir'de 68 yaşındaki Ş.F. bir süredir beraber yaşadığı 66 yaşındaki Azarbaycan uyruklu Samaya K.'yı boğarak öldürdü.

Beraber yaşadığı kadını öldürdü

17 Ekim 2016 10:37

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesinde dün gece meydana gelen olayda Ş.F. (68) isimli şahıs 4 aydır beraber yaşadığı Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı Samaya K. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen kavga sonunda Samaya K. evi terk etmek istedi. Ş.F. eline geçirdiği fular ile Samaya K.'yı boğdu. Olay sonrasında Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ş.F. cinayeti anlatarak polislere teslim oldu.

Olayın ardından polisler incelemelerde bulunurken, Samaya K.'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: balıkesir, kadın cinayeti


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