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Berat Albayrak müjdeyi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaza yüzde 10 indirim yapılacağını duyurdu..

Berat Albayrak müjdeyi verdi

29 Eylül 2016 14:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğal gaz indirimiyle ilgili, "1 Ekim'den başlamak üzere hem tüketiciye hem sanayiye yüzde 10 olarak indirim yansıyacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, doğal gaz indirimiyle ilgili, "Hali hazırda karar imza noktasına gelmediği için süreç tamamlanmadı. Ancak vatandaşımıza kış gelmeden süreci başlatacağımızı söylediğimiz için 1 Ekim itibariyle doğal gazda hem tüketiciye hem sanayiciye bu indirim yüzde 10 olarak yansıyacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektriğe de zam olmayacağını belirterek, "Zam yok fakat fiyatta düşme olabilir. Bugün itibariyle ifade etmekten mutluluk duyuyoruz. Elektrikte zam öngörmüyoruz. Keşke İran'la daha önceden konuşsaydık, yıllar yıllar sürmeseydi. Yılbaşı itibariyle kazandığımız kararı imzalanacağı bir süreç bu. Bu kesinleşince detaylar konuşulacak. İndirimin yansımasıyla ilgili sorun yok" diye konuştu. 

Etiketler: Berat Albayrak, doğalgaz, yüzde 10 indirim


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