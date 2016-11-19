Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Şirvan ilçesi Maden köyünde meydana gelen maden faciasının yaşandığı bölgede inceleme yaptıktan sonra Siirt Valiliği’nde açıklama yaptı. Vatandaşlar ve şirket yetkilileri ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Bakan Albayrak, herkesin müsterih olması gerektiğini, devletin tüm imkanlarını seferber ederek toprak altında kalan vatandaşların çıkarılacağını kaydetti.

Albayrak, "Arkadaşlarımız 7/24 çalışıyorlar, herkes müsterih olsun. Sonuna kadar mesai gözetmeksizin bunları toprağın altından çıkaracağız. Halkımız müsterih olsun bunları çıkarmak için tüm imkanları seferber ediyoruz. Ailelerle bir arada olduk acılarını paylaştık, kendileriyle güzel görüşme gerçekleştirdik. Sabır gerektiren bir iş, hepimizin metanetli olması gereken bir konu. Olgun karşılamaları nedeniyle tüm Maden köylülerine teşekkür ediyorum. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimizi kendilerine söyledik. Son iki haftadır bölgede yoğun bir yağış ve olaydan bir gün önce yine yoğun bir yağış olması bu noktada, doğal afet noktasında tetikleyen bir süreç mi, değil mi onu inceleme ve soruşturma ile ortaya çıkaracağız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın bir an evvel toprağın altından çıkarılmasıdır, sonrasında bu olayın esas sebebini takip edip araştırıp ortaya çıkaracağız. Milletimizin başı sağ olsun, vefat edenlere Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.