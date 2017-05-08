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Berber dükkanına uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda berber ve bir arkadaşı gözaltına alındı.

Berber dükkanına uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

08 Mayıs 2017 11:48

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan C.T.'ye (30) ait berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S.'nin (19) uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını alarak söz konusu şahsı takibe aldı. O.S., bir kişiye uyuşturucu satarken suçüstü tespit edildi. O.S.'nin uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıstan 1 paket bonzai ele geçirildi. O.S. yapılan takip sonucu C.T.'ye ait berber dükkanına gitti. Pazar günü kapalı olması gereken berber dükkanına polis operasyon yaptı. Berber dükkanında bulunan O.S.'nin üzerinde 4,22 gram bonzai ele geçirildi. Berber dükkanında bulunan ve uyuşturucu içicisi olduğu ileri sürülen bir kişinin üzerinde de bir paket bonzai ele geçirildi. Berber dükkanında yapılan aramada 16 gram bonzai ve 17 adet ecstasy uyuşturucu hap ve uyuşturucu içmede kullanılan aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 420 lira para da ele geçirildi.

Olayla ilgili berber dükkanı sahibi C.T. ve O.S. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan O.S. ve C.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.  

Muammer Ay

Etiketler: berber dükkanı, Samsun, uyuşturucu baskını


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