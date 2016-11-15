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Berber ve kuaförlerden örnek proje

İzmir'in Bergama ilçesinde bir araya gelen 20'nin üzerinde berber ve kuaför 2013 yılında başlattıkları "Gönül Tıraşı" projesi çerçevesinde taşımalı eğitim yapan okulları dolaşarak öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Berber ve kuaförlerden örnek proje

15 Kasım 2016 17:01

Soma'nın Cenkyeri Mahallesi'nde bulunan Cenkyeri Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na gelen berber ve kuaförler erkek öğrencilerin saçlarını tıraş etti, kız öğrencilerin saçlarına ise bakım yaparak güzelleştirdi. Sabah saatlerinde okulda bulunan yaklaşık 250 öğrenciyi tıraş eden berber ve kuaförler 2013 yılından bu yana gerçekleştirdikler Gönül Tıraşı projesiyle 2 bine yakın öğrenciye ulaştıklarını belirtti. 

Projede yer alan Berber ve Kuaförler adına konuşan Ozan Duman, "Bizler İzmir'in Bergama ilçesinde işyerleri olan ve çalışan berber ve kuaförleriz. 2013 yılından bu yana bu projeyi uyguluyoruz. Bir 'Makas da Sen At' sloganı adı altında 'Gönül Tıraşı' projesiyle çocukları tıraş ediyoruz. Bu şekilde taşımalı eğitim yapan okullarda bulunan çocuklarla bir araya geliyoruz. Onların gönüllerine ulaşabilmek. Bizim işimiz bayan kuaförlüğü ve erkek berberliği. Bir nebze de olsa bir yandan çocukları sevindiriyoruz diğer yandan da işimizi yapmaya devam ediyoruz. Diğer meslek guruplarından arkadaşlarımızda gelsin öğrencilerimizi görsünler. Ücretsiz gerçekleştirdiğimiz bir proje. Çocukların o gözlerindeki ışığı görmek bizi mutlu ediyor. Biz hiçbir şekilde maddi bir kaygı düşünmedik. Bu şekilde okullarımızı geziyoruz. Genellikle taşımalı okullara yani köylerden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü okullara gitmeye özen gösteriyoruz. İnşallah bir dahaki durağımız ise kimsesizler yurdu olacak." dedi. 

Yılmaz Sarıpınar
 

Etiketler: berber, kuaför


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