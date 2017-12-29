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Berberoğlu davası heyeti değişti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeniden yargılandığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesinin başkanı ve üye hakiminin görev yeri HSK kararıyla değişti.

Berberoğlu davası heyeti değişti

29 Aralık 2017 15:54

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara itiraz eden taraf avukatları, kararı İstinaf Kanun yoluna taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesinde görevli Sadık Özkan’ın başkanlığındaki heyet, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak dosyada bozma kararı verdi. 1 Aralık günü Enis Berberoğlu yeniden hakim karşısına çıktı ve duruşma ertelendi.

DAİRE BAŞKANI VE ÜYE HAKİMİ DEĞİŞTİ

İstanbul Bölge Adliyesi başkan ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine dair HSK kararıyla dairenin başkan ve üyesi değişti. Daire Başkanı Sadık Özkan, 16. Ceza Dairesinde görevlendirilirken, 2. Ceza Dairesi Başkanlığına ise Kemal Aydın atandı. 21. Ceza Dairesinde üye hakim olarak görev yapan Kemal Aydın, 25 Aralık tarihinde yayınlanan HSK Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirilmiş ancak görev yeri belirtilmemişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi üye hakimlerinden Hülya Köşüm’ün de görev yeri değişti. Hülya Köşüm, 21’inci Ceza Dairesinde görevlendirilirken, yerine 13’üncü Ceza Dairesi üye hakimi Cafer Ay getirildi.

Gamze Erdemir

 

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