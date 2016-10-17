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Berçelan Yaylası'nda anız yangını

Hakkari’de yaylacıların neden olduğu anız yangını köylüler tarafından söndürüldü.

Berçelan Yaylasında anız yangını

17 Ekim 2016 11:51

Edinilen bilgiye göre 2800 rakımlı Berçelan Yaylasının Kemala tepesinde, havaların soğumasıyla birlikte göç hazırlıklarına başlaya yaylacıların ısınmak için yaktıkları ateş, anız yangınına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen anız yangınını gören köylüler, kendi imkânlarıyla yangını söndürdü.

Köy sakinleri, her yıl Batman ve Siirt’ten gelen yaylacıların anız yangınlarına neden olduğunu belirterek, yaylacıların bundan böyle daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 

Mimar Kaya

Etiketler: anız yangını, Berçelan Yaylası


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