Edinilen bilgiye göre 2800 rakımlı Berçelan Yaylasının Kemala tepesinde, havaların soğumasıyla birlikte göç hazırlıklarına başlaya yaylacıların ısınmak için yaktıkları ateş, anız yangınına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen anız yangınını gören köylüler, kendi imkânlarıyla yangını söndürdü.

Köy sakinleri, her yıl Batman ve Siirt’ten gelen yaylacıların anız yangınlarına neden olduğunu belirterek, yaylacıların bundan böyle daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Mimar Kaya