Bergama 'devam', Buca 'tamam' dedi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşen iki İzmir takımından Bergama Belediyespor, rakibi Bucaspor'u Bergama 14 Eylül Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmanın 10. dakikasında İsa Güler ile öne geçen sarı-lacivertli ekip, konuk ekipten Samet Önger'in 40. dakikada, Tuncer Baysal'ın ise 84. dakikada attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak kupa macerasını noktaladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na adını yazdıran Bergama Belediyespor'un rakibi, 14 Eylül Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.