CHP Bergama İlçe Başkanlığı, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İzmir İl yöneticileri ile birlikte Müdür Kiraz hakkında, Bergama Adliye Sarayına gelerek suç duyurusunda bulundu. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto gösteri yapılarak basın açıklaması yapıldı.

Suç duyurusu ve basın açıklamasına Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP Bergama İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek, CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Birgül Değirmenci, 2.Bölge Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serpil Yıldırım, Bergama Belediyesi CHP’li Meclis Üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU, BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İlk önce Bergama Adliye Sarayına gidilerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Daha sonra ise Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelindi. Burada 11 Aralık günü kendi hesabından paylaştığı yazıda CHP için, “Cumhursuz Halt Parçası” cümlelerini sarf eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz’ı kınayan basın açıklaması CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek tarafından okundu.

DERHAL GÖREVİNE SON VERİLMELİDİR

Yapılan açıklamada 657 sayılı kanunun 7’inci maddesinin hatırlatılarak; “Kendisine böyle önemli bir kurumu basamak olarak kullanıp bir yerlere gelme heyecanı yaşayan bu müdür, siyasi görüşlerini alenen yetki alanı geniş sosyal medya hesabını kullanarak ortaya koymuş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu da devlet memurluğu vasfını ortadan kaldırmıştır. Hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca dava sonuçlanıncaya kadar derhal gerekli adımlar atılarak görevinden el çektirilerek bir daha göreve gelmemek üzere görevine son verilmelidir. Ana Muhalefet Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bugüne taşıdığı tarihsel sorumlulukları doğrultusunda şimdiye kadar olduğu bundan sonra da kalkınmış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye için, karanlığa, faşizme, darbelere, savaşlara, emperyalist çıkarlara karşı ülkemizde, bölgede ve dünyada barışı savunmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL HESABINDA KİN VE NEFRET SÖYLEMLERİ VAR

CHP Genel Başkanlığına vekâleten Bergama’da ki suç duyurusuna katılan CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Birgül Değirmenci yaptığı açıklamada; “Bu kişi hakkında, devlet memurluğunu kötüye kullandığı için suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca paylaşımını yaptığı hesaba baktığımızda, kin ve nefret duygularını ortaya koyan beyanları dikkat çekmektedir. Bunun içinde ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Hiç kimse bu toplum içerisinde ve insanlar arasında kin ve nefrete neden olabilecek söylemlerde bulunamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her koşulda teröre karşı olduğumuzu, hukuksuzluğa karşı olduğumuzu, demokrasiyi savunduğumuzu, insan haklarını savunduğumuzu beyan etmemize rağmen bu şahıs kaleme aldığı yazıyla bizleri rahatsız etmiştir. Bu kişinin derhal görevden alınması için Valiliğe, görevden uzaklaştırılmasına yönelik idari soruşturma başlatılması için başvuruda bulunduk. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hakareti CHP’li Milletvekili Atilla Sertel meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Sertan Ergit