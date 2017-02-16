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Bergama'da altın madenine mahkeme engeli! Olumlu görülen ÇED raporunu iptal edildi

Koza Altın İşletmeleri A.Ş'nin, Bergama'nın Yerlitahtacı Mahallesinde yapmak istediği Altın Madeni Ocak İşletmeciliği projesinin olumlu ÇED raporu, temyizden dönerek çevrecilerin zaferi ile sonuçlandı.

Bergamada altın madenine mahkeme engeli! Olumlu görülen ÇED raporunu iptal edildi

16 Şubat 2017 14:34

İzmir’in Bergama ilçesi Yerlitahtacı Mahallesi civarında, Koza Altın İşletmeleri A.Ş tarafından kurulması planlanan 'Yerlitahtacı Altın Madeni Açık Ocak işletmeciliği' projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)'ndeki olumlu kararın ardından çevreciler iptali için dava açtı. İzmir 4.İdare Mahkemesi tarafından görülen dava, davalıların temyiz istemiyle Danıştay 14’üncü Dairesine götürülse de karar bozulmadı ve iptal kesinleşti.

Kararla ilgili görüş belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Dava tutanaklarında belirtildiği gibi ÇED raporunda orman varlığının zarar göreceği, orman üzerinde oluşacak Çevresel Etkinin Değerlendirme dışı bırakıldığı, kaynak ve yeraltı sularına etkisinin doğru değerlendirilmediği, ekonomik açıdan kamunun zarara uğratılacağının belirtilmediği görülüyor. Altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin çalışma alanı çevresinde orman köyleri ve yaylalar var. Temiz su kaynakları var. Bu açıdan verilen yargı kararı son derece doğru ve haklı bir karardır; çünkü bu bölgeye artık kirletici faktörlerin girmemesi gerektiği tescillenmiştir. Bu karar yaşama, doğaya, toprağa, suyuna sahip çıkan halkın zaferidir” dedi.

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel ise konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Bu yargı kararıyla sadece Yerlitahtacı değil Kozak Yaylası da Bergama’da derin bir nefes almıştır. Bergama’yı besleyen yer altı içme suyu kaynaklarımız da kurtulmuştur. Dileğimiz Koza AŞ’nin ‘Kapukaya ve Gelintepe’ dosyaları içinde bu kararın emsal alınması, keza hepsi Kozak eko sisteminin parçasıdır." 

Sertan Ergit

Etiketler: altın madeni, bergama, ÇED raporu


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