Diğer
Kategoriler

Bergama'da korkutan yangın

İzmir’in Bergama ilçesinde bu tek katlı bir evde çıkan yangın korkuttu.

Bergamada korkutan yangın

20 Kasım 2017 01:29

Edinilen bilgiye göre yangın gece saat 22.30 sıralarında İnkılap Mahallesi İnönü Caddesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Çıkan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Bergama İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti.


İlçede bir lokanta işleten ve tek başına yaşadığı öğrenilen ev sahibi Fethiye Çalışkan’ın (60) yangın sırasında evde olmaması olası bir faciayı önledi. İlk belirlemelere göre buzdolabı motorundan çıktığı belirlenen yangında ise ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri küle dönen evde soğutma çalışmalarına başladı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: bergama, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç