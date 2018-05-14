Berk Suyabatmaz kimdir? Burcu Esmersoy'un eşi Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor, nereli?

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile dünya evine giren Berk Suyabatmaz bir anda magazin dünyasının en çok merak edilen ve aranan ismi haline geldi. Peki Berk Suyabatmaz kimdir? Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor, nereli? İşte tüm merak ettikleriniz...

BERK SUYABATMAZ KİMDİR?

1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen İş Adamı Berk Suyabatmaz aslen Antalya'lıdır ve Antalya'da dünyaya gelmiştir.

İş hayatı dışında sosyal hayatı ilede sıkça gündeme gelen Berk Suyabatmaz son olarak 2017 yılında güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile birlikteliğiyle sıkça gündeme gelmektedir.

Ayrıca sıkça sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşan Berk Suyabatmaz'ın günümüzde oldukça fazla bir takipçisi vardır.

Geçmiş dönemlerde ismi Ayşe Özyılmazel, Neslişah Alkoçlar, Merve Hasman, Tuğçe Postoğlu, Deniz Marşan ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerle anılmıştır. Denizcilik sektörü üzerine iş hayatını sürdüren Berk Suyabatmaz ayrıca kayak sporları ilede ilgilenmektedir.

BERK SUYABATMAZ NE İŞ YAPIYOR?

İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamıdır.

Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.

İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat etmekte ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmaktadır.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur.Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır.Ablası ve babaanesinle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.

Oynadığı Dizi Ve Filmler :

2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Dedektif Memoli

2010 – Romantik Komedi