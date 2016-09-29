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Berkay, 11 Kasım'daki konser için hazırlıklara başladı

11 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek Berkay, şimdiden hazırlıklara başladığını söyledi. Berkay, konser için yeni repertuar hazırlıklarına da başladığını sözlerine ekledi.

Berkay, 11 Kasımdaki konser için hazırlıklara başladı

29 Eylül 2016 09:36

Geçtiğimiz ay verdiği ilk Harbiye Açıkhava konserindeki performansı ve şovlarıyla konuşulan Berkay, sonbahardaki büyük konserini ise Bostancı Gösteri Merkezi’nde vereceğini açıkladı. 11 Kasım Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek Berkay, şimdiden hazırlıklara başladığını sözlerine ekledi. Çıkardığı konsept albümü 'AraBest' ile müzik marketlerde yerini alan, yeni şarkısı “Uygun Adım” ile de hayranlarının karşısına çıkan Berkay, konser için yeni bir repertuar hazırladığını belirtti. Bu konseri için iddialı konuşan şarkıcı, “Bostancı Gösteri Merkezi’ne gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacağım. Hazır olsunlar o sahneyi bir bar programı sahnesine çevireceğiz. İddia ediyorum, kimse bir dakika bile yerine oturmayacak” dedi. 


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