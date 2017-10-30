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Berkay, Maltepelilere Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı

Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Berkay Şahin, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Maltepe Park AVM'de düzenlenen konser ile binlerce hayranıyla buluştu.

Berkay, Maltepelilere Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı

30 Ekim 2017 10:25

Cumhuriyetin 94'üncü yılı, Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park Alışveriş Merkezi'nde renkli etkinliklerle kutlandı. 29 Ekim kutlamalarına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında; Türk pop müziğinin uzun zamandır adından ve sahnesinden sıkça söz ettiren ismi Berkay ve orkestrası ay yıldızlı tişört ile sahne aldılar. Alanı dolduran binlerce kişi Berkay ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı. Dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında, Berkay'ın sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla eğlenen binlerce kişi, hep bir ağızdan 10'uncu yıl marşını söylerken, eş zamanlı başlayan sürpriz havai fişek ve ışık gösterisi ise görsel bir şölen yaşattı. Sanatçı Berkay, sahneden hayranlarının arasına inerek birlikte şarkılarını söylediler. Konsere Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadılar.

Maltepe Park'ın organizasyonlarla sevilen ünlü isimleri ziyaretçileri ile buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

 

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