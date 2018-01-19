Berkay Samancı Altınordu'da

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Berkay Samancı gibi oyun karakteri yüksek bir futbolcunun takıma katılmasının önemine dikkat çekerek, “Yapımızı çok iyi bilmesi, kadromuzdaki gençleri yakından tanıyor olması, sahada tüm performansını ortaya koyması, oyun görüşü, çevresine her zaman pozitif enerji vermesi bize sezon boyunca çok katkı sağlayacaktır. Zorlu bir lig oynuyoruz. Bu nedenle takımımızda Berkay Samancı gibi bir oyuncunun varlığı önemli” dedi.

Berkay Samancı: “Aile ortamını özledim”

Altınordu’ya dönmenin mutluluğunu yaşadığını, kendisini her zaman bu ailenin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Berkay Samancı ise, “Hedefleri ve sistemi olan bir kulüpte olmanın sayısız avantajı var. İnanın çok huzurlu ve mutluyum. Sıcak ve pozitif bir ortamda bulunmayı özlemişim. Bana futbol yaşamım boyunca destek olan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a ve Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na çok teşekkür ederim. Bu arada 2 yıl formasını giydiğim diğer kulüp yönetim ve teknik heyetlerine de bana katkılarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Süper Lig neden olmasın”

Sezon sonunda hem bireysel hem de takım olarak hedefe ulaşmak için gereğini takım olarak yapacaklarına inandığını söyleyen Berkay Samancı, “Takım olarak Play-Off potasına yakınız. Genç ama aynı zamanda olgun, coşkulu, futbolu seven, profesyonel bir ortam yaşayan bir takımız. İkinci yarıda zorlu bir süreç görmüyorum. Aksine seri galibiyetlerle sezon sonunda hedefimize varmak amacındayız. Süper Lig neden olmasın? Serkan Göksu, Uğur Arslan Kuru, Erce Kardeşler, Kerim Avcı, Erdoğan Yeşilyurt, Murat Uçar, Mirkan Aydın gibi tecrübeli isimlerle hem ağabeylik yapacağız, hem de skor alacağız” diye konuştu.

Yaşar Ozan Mayasız

