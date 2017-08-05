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Berkay, sevenlerini iki buçuk saat bekletti

Antalya’nın Alanya ilçesinde konser veren pop şarkıcısı Berkay, iki buçuk saat gecikmeli çıktığı sahnede Alanyalı sevenlerine unutulmaz gece yaşattı.

Berkay, sevenlerini iki buçuk saat bekletti

05 Ağustos 2017 15:18

Konaklı Mahallesi’nde bulunan Clup Summer Garden’da konser veren pop şarkıcısı Berkay, afişlerde saat 23.00 olarak görünen konsere saat 01.40’da çıktı. Yaklaşık bin kişinin konsere geldiği eğlence mekanında Berkay alkışlarla karşıladı. Konsere 2 saat 40 dakika gecikmeli başlayan şarkıcı, ilk olarak ‘Gel Gel’i seslendirdi. Sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren şarkıcı, eğlenceseverleri coşturdu. Kendi şarkılarının yanı sıra popüler şarkılar da söyleyen Berkay, konserin sonlarında ise son günlerde sosyal medyadan atıştığı Demet Akalın’ın ‘Çalkala’ şarkısını söyledi. Sevilen şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 

Erdal Anak


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