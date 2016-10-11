Çıkardığı konsept albümü 'AraBest' ile önemli başarılara imza atan Berkay, yoğun temposuna rağmen 11 Kasım Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser için hazırlıklarını arttırdı. Geçtiğimiz hafta Eskişehir, Bursa, Antalya ve Ankara olmak üzere 4 ayrı şehirde konser veren ünlü sanatçı, konserinde sahne almaları için Türkiye'nin en ünlü dört oryantali Asena, Tanyeli, Didem ve Nuran Sultan'ın kapısını çaldığı bildirildi. Bu büyük hayali için çok heyecanlı olduğunu belirten Berkay, "Sinemanın nasıl dört yapraklı yoncası varsa sahnelerin de 4 yapraklı yoncası bu isimler. Konsere gelenlere, şarkılarla olduğu kadar görsel şovlarla da unutamayacakları bir gece yaşatmak istiyorum" dedi.

Sahne arkasında 40 kişilik bir prodüksiyon ekibinin çalışacağı konser için şarkıcının cebinden 60 bin TL harcayacağı açıklandı. Ayrıca konserin biletlerinin satışa çıktığı öğrenildi.