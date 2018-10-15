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Berkay'ın avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması icin savcılığa dilekçe verdi!

Berkay'ın avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması icin savcılığa dilekçe verdi!
Berkay'ın avukatı, Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması icin savcılığa dilekçe verdi!

Şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurarak ünlü futbolcu Arda Turan'ın "tehdit", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "taciz" ve "adam yaralama" suçlarından tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü futbolcu Arda Turan'ın Emirgan'da bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay ile kavga ederek burnunu kırmasına ilişkin soruşturma yürütülürken Berkay'ın avukatı savcılığa başvurarak Arda Turan'ın tutuklanmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sunan Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, Arda Turan'ın "Silahlı tehdit", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ", "Taciz" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından tutuklanmasını talep etti.

Avukat Mermer tarafından savcılığa sunulan dilekçede soruşturma kapsamında Arda Turan hakkında bu suçlardan dava açılması istenildi.  

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