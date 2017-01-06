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Berkin Elvan davasında sıcak gelişme!

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin hakkında dava açılan polis memuru F.D.’nin yargılanacağı ilk duruşmanın 6 Nisan 2017’de görülmesi kararlaştırıldı.

Berkin Elvan davasında sıcak gelişme!

06 Ocak 2017 17:36

İstanbul Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013 tarihinde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması için tarih belirlendi.

İddianameyi 20 Aralık tarihinde kabul eden İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi, bugün tensip kararını yazdı. Mahkeme, ilk duruşmanın 6 Nisan 2017 tarihinde ve İstanbul Adalet Sarayı büyük salonunda görülmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan “müşteki”, polis memuru F.D. ise “şüpheli” olarak yer alıyor. Polis memuru F.D.’nin “olası kastla adam öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilen iddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilmişti.

Başak Akbulut

Etiketler: berkin elvan


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