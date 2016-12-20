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'Berkin Elvan' iddianamesi kabul edildi

Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin polis memuru F.D. hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. Mahkemenin ilerleyen günlerde tensip kararını yazması ve ilk duruşma için gün vermesi bekleniyor.

Berkin Elvan iddianamesi kabul edildi

20 Aralık 2016 17:07

İstanbul Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013 tarihinde başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. İstanbul 17’inci Ağır Ceza Mahkemesi,7 Aralık 2016 tarihinde gönderilen iddianameyi kabul ederken, tensip kararını henüz yazmadı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul kararını yazması ve ilk duruşma için gün belirlemesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan “müşteki”, polis memuru F.D. ise “şüpheli” olarak yer alıyor.Polis memuru F.D.’nin “olası kastla adam öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edilen iddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilmişti.

Başak Akbulut 

 

Etiketler: berkin elvan


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