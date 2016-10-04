Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Berko Çocuk Tiyatrosu, Koruncuk Vakfı ziyaretiyle sezonu açtı

Berko Çocuk Tiyatrosu, Koruncuk Vakfı ziyaretiyle sezonu açtı

Berko Çocuk Tiyatrosu yeni sezonda çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu “Berfu’nun Rüyası” sezon açılışını Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV) Koruncukköy Bolluca’da yaptı.

Berko Çocuk Tiyatrosu, Koruncuk Vakfı ziyaretiyle sezonu açtı

04 Ekim 2016 16:35

Berko İlaç kurumsal iletişim ekibi ve Berko Çocuk Tiyatrosu ekibi, Koruncukköy Bolluca’yı ve çocukları ziyaret etti. Çocukları sanatla buluşturmak ve çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla kurulan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu “Berfu’nun Rüyası” perdelerini açtı. Yeni sezonun ilk oyunu, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV) Koruncukköy Bolluca Kültür Merkezi’nde oynandı. Oyun sonrası Koruncukköy Bolluca’yı gezen Berko İlaç kurumsal iletişim ekibi ve tiyatro ekibi çocuklarla sohbet edip vakit geçirme fırsatı yakaladı.

“23 ayrı sahnede toplam 42 oyun”
İlk olarak seyircisiyle 2014 yılında buluşan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun ilk oyunu “Berfu’nun Rüyası”, Türkiye’de bütün iller kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde çocuklara ve ailelerine ücretsiz bir şekilde ulaşıyor. İki sezondur 23 ayrı sahnede toplam 42 oyun olarak sahnelenen ve Deniz Yeşil Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı “Berfu’nun Rüyası” tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, Mukaddes Kurmuş, Gamze Özyol ve Cihan Ayhan rol alıyor. Çocuklar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanan oyunda yemek yeme ile arası iyi olmayan ve sağlıklı beslenme konusunda gıda takviyesi alması gereken küçük bir kız çocuğunun bir gece gördüğü rüya anlatılıyor.

“Sağlıklı beslenme konusunda toplum bilinci oluşturmak amaçlanıyor”
Berko Çocuk Tiyatrosu ile çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak, çocukların ve ailelerinin sanat gelişimine aracı olmak ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında toplum bilinci oluşturmak amaçlanıyor. “Berfu’nun Rüyası”, Berko İlaç’ın katkılarıyla Türkiye’de bütün iller kapsamında; okullarda, belediyelerde, kültür merkezleri ve çeşitli sahnelerde 2016 - 2017 sezonu içerisinde ücretsiz olarak oynanmaya devam edecek.

Etiketler: berko çocuk tiyatrosu, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!