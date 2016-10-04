Berko İlaç kurumsal iletişim ekibi ve Berko Çocuk Tiyatrosu ekibi, Koruncukköy Bolluca’yı ve çocukları ziyaret etti. Çocukları sanatla buluşturmak ve çocuklara tiyatroyu sevdirmek amacıyla kurulan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu “Berfu’nun Rüyası” perdelerini açtı. Yeni sezonun ilk oyunu, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV) Koruncukköy Bolluca Kültür Merkezi’nde oynandı. Oyun sonrası Koruncukköy Bolluca’yı gezen Berko İlaç kurumsal iletişim ekibi ve tiyatro ekibi çocuklarla sohbet edip vakit geçirme fırsatı yakaladı.

“23 ayrı sahnede toplam 42 oyun”

İlk olarak seyircisiyle 2014 yılında buluşan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun ilk oyunu “Berfu’nun Rüyası”, Türkiye’de bütün iller kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde çocuklara ve ailelerine ücretsiz bir şekilde ulaşıyor. İki sezondur 23 ayrı sahnede toplam 42 oyun olarak sahnelenen ve Deniz Yeşil Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı “Berfu’nun Rüyası” tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, Mukaddes Kurmuş, Gamze Özyol ve Cihan Ayhan rol alıyor. Çocuklar tarafından büyük ilgi ve beğeniyle karşılanan oyunda yemek yeme ile arası iyi olmayan ve sağlıklı beslenme konusunda gıda takviyesi alması gereken küçük bir kız çocuğunun bir gece gördüğü rüya anlatılıyor.

“Sağlıklı beslenme konusunda toplum bilinci oluşturmak amaçlanıyor”

Berko Çocuk Tiyatrosu ile çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak, çocukların ve ailelerinin sanat gelişimine aracı olmak ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında toplum bilinci oluşturmak amaçlanıyor. “Berfu’nun Rüyası”, Berko İlaç’ın katkılarıyla Türkiye’de bütün iller kapsamında; okullarda, belediyelerde, kültür merkezleri ve çeşitli sahnelerde 2016 - 2017 sezonu içerisinde ücretsiz olarak oynanmaya devam edecek.