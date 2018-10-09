Berko İlaç buz pateni takımına altın madalya

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Samsun'da düzenlenen, Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması'nda şampiyon olan; ‘Buzda Engel Yok' buz pateni takımının otistik sporcularından Betül Okutucu, altın madalyaya layık görüldüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sosyal sorumluluk konusuna verdiği önemden yola çıkan Berko İlaç, çocuklara ve topluma katkı sağlamak amacıyla 2017'de kurduğu, otizmli beş çocuktan oluşan buz pateni takımı, otizmin bir engel olmadığına dikkat çekmek için çalışmalarına devam ediyor. Berko İlaç'ın antrenörlük unvanı olan iki yöneticisi tarafından gönüllülük esaslı çalıştırılan takım, aldığı altın madalya ile otizmin bir engel olmadığını bir kez daha göstermiş oldu.

Yarışma sonrası otistik sporcu Betül Okutucu ve ailesi, Berko İlaç Uzman Tıbbi Satış Temsilcisi ve 2. Kademe Artistik Buz Pateni Antrenörü Mehmet Güneş ve Berko İlaç Erzurum Bölge Müdürü Erdal Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürü (GSİM) Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.

“Azmederek bugünlere geldi”

Betül'ün kendileri için çok özel bir şampiyon olduğunu aktaran Taşkesenligil, "Bu minik yaşında azmederek bugünlere geldi. Otizmli bir insanın hayata sımsıkı sarıldığını ve başarıyı yakaladığını bize gösterdi. Onun için Betül'ü ve onu bugünlere getiren antrenörü Mehmet Güneş'i kutluyorum. Ailesine Betül'ü spora getirerek, destekledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.