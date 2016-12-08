Dünya çapında 128 ülkede faaliyet gösteren genç liderlerin bir arada bulunduğu küresel bir platform olan “Junior Chamber International (JCI)”ın bu yıl ikincisini düzenlediği “Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri (ICSR)” sahiplerini buldu. Berko İlaç, “Berko Çocuk Tiyatrosu” sosyal sorumluluk projesi ile “kültür ve sanat” kategorisinde ödüle layık görüldü.

6 Aralık 2016 Salı akşamı Saint Michel Fransız Lisesi Tarihi Jeanne D’arc Sergi ve Konser Salonu’nda, JCI Kültür ve Fireffly Magazin işbirliği ile gerçekleşen ödül töreninde Berko İlaç’ın ödülünü, Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran aldı. Yurt dışından ilginin de yoğun olduğu geceye; kamu kurum başkanları ve temsilcileri, ulusal ve uluslararası STK başkanları, ilgili akademisyenler ve şirketlerin ilgili birim yöneticileri katılım gösterdi.

Kurumların sosyal sorumluluk projelerini tanıtmak ve iyi uygulamaları ödüllendirmek için düzenlenen yarışmada, Birleşmiş Milletler’in kalkınma hedefleri ile uyumlu projeler öncelikli olarak değerlendirildi. Berko İlaç, Berko Çocuk Tiyatrosu projesi ile Birleşmiş Milletler’in kalkınma hedeflerinden biri olan “kültür ve sanat” kategorisinde ödül aldı.

Topluma ve sanata katkı sağlayan projeler üreten Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak Berko Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu. Berko Çocuk Tiyatrosu, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı, çocukların ve ailelerinin sanat gelişimine aracı olmayı ve sağlıklı beslenmenin önemi hakkında toplum bilinci oluşturmayı hedefliyor. Şimdiye kadar 27 ayrı sahnede toplam 50 oyun olarak sahnelenen Berko Çocuk Tiyatrosu, çocuklara ve onların ailelerine ücretsiz olarak ulaşıyor ve ulaşmaya devam ediyor. İlk olarak seyircisiyle 2014-2015 sezonunda buluşan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun ilk oyunu “Berfu’nun Rüyası”, Türkiye’de bütün iller kapsamında okullarda, belediyelerde, kültür merkezlerinde ve çeşitli sahnelerde oynanıyor. Deniz Yeşil Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı “Berfu’nun Rüyası” tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, Mukaddes Kurmuş, Gamze Özyol ve Cihan Ayhan rol alıyor.