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Berko ilaç ’Dermatoloji Köprüsü Toplantıları’ başladı

İlaç firması ve AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) iş birliği ile ’Dermatoloji Köprüsü-Deri Bakımı ve Çinko, Sık Görülen Deri Hastalıkları’ konulu toplantı serisinin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi.

Berko ilaç Dermatoloji Köprüsü Toplantıları başladı

10 Ekim 2016 10:54

Dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda aile hekimlerinin bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantıda, dermatolojik hastalıklarda sistemik ve topikal çinkonun faydaları anlatıldı. İlaç firması ve AHEF işbirliği ile ’Dermatoloji Köprüsü - Deri Bakımı ve Çinko, Sık Görülen Deri Hastalıkları’ konulu toplantı serisinin ilki, 1 Ekim tarihinde 58 aile hekiminin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir tarafından verilen toplantının ilk bölümünde ’Deri Bakımı ve Çinko’, ikinci bölümünde ise ’Sık Görülen Deri Hastalıkları’ anlatıldı. Vaka örnekleri üzerinden ’Antifungal Tedavi’ ve ’Akne Tedavisi’ ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıya hekimlerin ilgisi yoğundu.

Dermatoloji Köprüsü toplantıları devam edecek
İlaç firması ve AHEF iş birliği ile ilk olarak İstanbul’da organize edilen ve yoğun ilgi ile karşılanan ’Dermatoloji Köprüsü’ toplantıları sırasıyla Bursa, Adana, Ankara, İzmir, Van, Giresun, Antalya, Şanlıurfa ve Artvin’de yapılması planlanıyor.

Etiketler: AHEF, berko ilaç, Dermatoloji Köprüsü Toplantıları


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