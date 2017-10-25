Berko İlaç, 'Eczacılık Mesleği ve Geleceği' söyleşisine katıldı

İVEK (İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen, TİTCK Başkan ve ekibini eczacılık öğrencileri ile buluşturan 'İVEK Öğrenci Buluşmaları'nın Dicle Üniversitesi durağında çok sayıda paydaş bir araya geldi. Berko İlaç'ın destekçi olduğu buluşmada, TİTCK Başkan Vekili ve ekibi, Diyarbakır Eczacı Odası Başkan ve Yönetimi, Çevre Eczacı Odası Yönetimleri, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan ve öğrencileri, İVEK Yönetim Kurulu ve çok sayıda serbest eczacı yer aldı.

Eczacılığın bugününün ve yarınının değerlendirildiği toplantıda, Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran da konuşmacı olarak yer aldı. Ecz. Beran, ilham veren başarı öyküsünün yanı sıra eczacılık mesleğinin geleceğine dair öngörülerini ve görüşlerini aktardı. Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yoğun talebi üzerine Ecz. Beran, firmanın eczacılık fakültelerine yönelik yürüttüğü 'Eczacının Kariyer Yolu' projesi kapsamında, kariyer sunumu için üniversiteyi tekrar ziyaret sözü verdi.

Açılış Konuşmasını Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç'in yaptığı programda sırasıyla, Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferhat Değer, İVEK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Eczacılar Komisyonu Başkanı Ecz. İbrahim Yavuz ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül konuşmalarını yaptıktan sonra TİTCK ekibinin söyleşisine geçildi. TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz'e vekaleten Başkan Yardımcısı Fatih Tan başkanlığında, Kozmetik Denetim Daire Başkanı Uz. Ecz. Sevil Azak Sungur, Sağlık Uzman Yardımcısı Oğuzhan Koyuncu, Dr. Ecz. Yasemin Akyürek Karabey, Dr. Ecz. Bahar Kayserilioğlu ve Ecz. Erkan Güngördü'den oluşan TİTCK ekibinin katıldığı söyleşide eczacılık mesleğinin geleceği tartışıldı.

Toplantının sonunda Fatih Tan'a ve Ecz. Berat Beran’a plaket takdim edildi. Aynı gün Ecz. Beran, TİTCK heyeti ile birlikte Diyarbakır Eczacı Odası'nı ziyaret etti.