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Berko İlaç, İZEV gençleri ile bir araya geldi

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, “Sektör Öncüleri ile Farklı Çarşambalar” etkinliği kapsamında İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) bünyesinde eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

Berko İlaç, İZEV gençleri ile bir araya geldi

10 Kasım 2016 13:05

 Toplum içerisinde kısıtlı alanlarda kendisine yer bulabilen zihinsel engelli gençlerin sosyalleşmesi ve topluma entegrasyonunun sağlanması adına “Sektör Öncüleri ile Farklı Çarşambalar” etkinliğini düzenleyen İZEV, “sektör öncüleri” ile “farklı” gençleri bir araya getiriyor. Sektör öncüleri ile bir araya gelen gençler, öncülerin dünyalarını tanıma ve deneyimlerini dinleme fırsatı yakalarken, sektör öncüleri de günlük hayatın akışı içinde karşılaşma fırsatı bulamadıkları "farklı" gençlerle tanışma ve onların dünyalarını deneyimleme imkanı buluyor. İZEV tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, “Bu özel etkinliğe ilk katılan firma ve yönetici olmak çok heyecan vericiydi. Sohbetimiz söyleşiyle başladı, oyunla bitti. Etkinliğin sonunda her iki taraf da çok keyifli ayrıldı. İZEV’in özel gençlerini tanımış olduğum için ve bu vesileyle toplum farkındalığına katkı sağlama fırsatı yakaladığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Etiketler: berko ilaç, İZEV


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