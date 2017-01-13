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Berko İlaç, İZEV’in 'Sanat ve Biz' Projesine destek oldu

Topluma ve sanata katkı sağlamayı amaç edinen ve bu doğrultuda projeler geliştiren Berko İlaç, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)’nın “Sanat ve Biz” projesine destek oldu.

Berko İlaç, İZEVin Sanat ve Biz Projesine destek oldu

13 Ocak 2017 15:32

Down sendromlu gençlerin sesini sanat aracılığıyla duyurmayı hedefleyen “Sanat ve Biz” projesi ile down sendromlu gençler dünyaca ünlü 12 klasik esere yüzleri ile hayat vererek “Farklıyız ama biz de varız!” mesajını verdiler.

Topluma ve sanata katkı sağlamayı amaç edinen ve bu doğrultuda projeler geliştiren Berko İlaç, sosyal sorumluluk konusuna verdiği önemden yola çıkarak İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)’nın “Sanat ve Biz” projesine destek oldu. Down sendromlu gençlerin sesini sanat aracılığıyla duyurmayı hedefleyen “Sanat ve Biz” projesi ile down sendromlu gençler dünyaca ünlü 12 klasik esere yüzleri ile hayat vererek “Biz de Varız!” dedi.

Berko İlaç’ın destekçileri arasında yer aldığı “Sanat ve Biz” projesinin lansmanı 6 Ocak Cuma günü Özdilek Park AVM’de gerçekleştirildi. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu sergide Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran’a teşekkür plaketi takdim edildi. Eylem Beran proje ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, “İZEV’le işbirliğimiz yaklaşık bir yıldır devam ediyor ve şimdiye kadar çeşitli projelerine destek olma fırsatımız oldu. İZEV’li gençler artık bizim arkadaşlarımız oldu. Hem İZEV’li gençlerimiz için önemini bildiğimiz hem de bu alanda farkındalık yaratmak adına iyi bir vesile olan bu güzel projeye destek olma fırsatı yakaladığımız için çok mutluyuz. Aynı zamanda Berko İlaç olarak kurumsal sosyal sorumluluk politikalarımızda sanatla ilgili projeler her zaman önceliklidir. Projenin sanatla ilişkili olması ayrıca kıymetli bizim için.” 


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