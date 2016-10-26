'1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri konusunda Memorial Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Köksal Bilgen, Berko İlaç kadınlarına eğitim verdi. 'Farkında Ol! Geç Kalma!' sloganıyla gerçekleşen eğitim kapsamında meme kanseri konusunda bilinç düzeyinin arttırılması, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek amaçlandı.

Berko İlaç Üretim Tesisleri’nde ve merkez ofiste farklı günlerde Berko İlaç Kadınları ile bir araya gelinerek gerçekleştirilen eğitimde, meme kanserine neden olan faktörlere, beslenme ve yaşam tarzının önemine değinildi. Yapay meme üzerinden elle muayenenin nasıl yapılması ve hangi periyotlarda uygulanması gerektiği aktarıldı. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu eğitim, soru-cevap kısmı ile sona erdi.

