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Berko İlaç Kanada ile anlaştı

İlaç sektörünün önemli markalarından Berko İlaç, Kanada'da Jamp Pharma ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Berko İlaç Kanada ile anlaştı

29 Mart 2018 11:29

Yapılan açıklamada; dış ticaret çalışmaları dâhilinde 41 ülke ile sözleşme imzalayan ve bunların 14'ü ile aktif ticaret yapmaya başlayan şirket, kalan 27 ülke ile de ruhsatlama çalışmaları devam ettiğini kaydetti. Berko İlaç, başta ABD ve Azerbaycan olmak üzere, Gürcistan, Irak, Kosova, Makedonya, Moldova, Vietnam, Güney Kore, Lübnan, Sudan, Dağıstan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yaptığını vurguladı.

Ayrıca şirket, ihracat alanındaki atılımlarının yanı sıra, yakın zamanda Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Global Türk Markaları' oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Turquality Marka Destek Programı'na katılma hakkı kazandığı belirtildi. Firma, program kapsamında dört yıl süreyle destek alacak. 

 

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