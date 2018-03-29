Berko İlaç Kanada ile anlaştı

Yapılan açıklamada; dış ticaret çalışmaları dâhilinde 41 ülke ile sözleşme imzalayan ve bunların 14'ü ile aktif ticaret yapmaya başlayan şirket, kalan 27 ülke ile de ruhsatlama çalışmaları devam ettiğini kaydetti. Berko İlaç, başta ABD ve Azerbaycan olmak üzere, Gürcistan, Irak, Kosova, Makedonya, Moldova, Vietnam, Güney Kore, Lübnan, Sudan, Dağıstan, Bosna-Hersek, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yaptığını vurguladı.

Ayrıca şirket, ihracat alanındaki atılımlarının yanı sıra, yakın zamanda Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve 'Global Türk Markaları' oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Turquality Marka Destek Programı'na katılma hakkı kazandığı belirtildi. Firma, program kapsamında dört yıl süreyle destek alacak.