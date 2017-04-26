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Berko İlaç, kutu bazında en fazla büyüyen firma oldu

Son yılların hızlı ve istikrarlı büyüyen firmalarından Berko İlaç, 2017’nin ilk çeyreğinde kutu bazında en fazla büyüyen firma oldu.

Berko İlaç, kutu bazında en fazla büyüyen firma oldu

26 Nisan 2017 11:22

Son yılların hızlı ve istikrarlı büyüyen firmalarından Berko İlaç, 2017’nin ilk çeyreğinde kutu bazında en fazla büyüyen firma olduğunu açıkladı. IMS raporlarına göre, ciro sırlamasında 56'ncı sıradan yüzde 33 büyüme göstererek 44'üncü sıraya çıkan şirket, kutu sıralamasında da geçen senenin aynı dönemine göre 29'uncu sıradan yüzde 25 büyüme yakalayarak 26'ncı sıraya çıktı.
Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçmişte yapmış olduğumuz yatırımlar yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Bu sene, yatırımlarımızın kazandırmış olduğu büyüme neticesinde bu rakamlar ortaya çıktı. Önümüzdeki dönem, fabrikamıza ilave yapılmakta olan üçüncü bölümün bitmesi ve ruhsatlandırma aşamasında olan ürünlerimizin ruhsat almasıyla birlikte büyüme oranımızın katlanarak artmasını bekliyoruz” dedi.
 

Etiketler: berko ilaç


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