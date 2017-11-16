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Berko İlaç'a Turquality programına katılma hakkı

Berko İlaç'ın Turquality “Marka Destek” programına katılma hakkı kazandığı açıklandı. Şirket, proje kapsamında, marka destek programından dört yıl süreyle destek alacak.

Berko İlaça Turquality programına katılma hakkı

16 Kasım 2017 11:32

Ekonomi Bakanlığı tarafından 'Global Türk Markaları' oluşturma amacıyla hayata geçirilen 'Turquality Programı'na müracaat eden Berko İlaç, dört yıl süreyle marka desteği almaya hak kazandı. Marka destek programı kapsamında şirket, kurumsal alt yapısını geliştirmeye yönelik yatırımları ve yurt dışı hedef pazarlarına yönelik marka yatırımları desteklenecek.
Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran konuyla ilgili, “Türkiye ilaç pazarında güçlü bir marka olan Berko İlaç, son yıllarda ihracat alanında da önemli çalışmalar yürütmekte ve bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu çerçevede, yürüttüğümüz çalışmalar ve incelemeler sonucunda Ekonomi Bakanlığının 'Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildik. İhracat alanındaki hızlı ilerlememize hız katacağına inanıyorum” şeklinde açıklamada bulundu.
 

 

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