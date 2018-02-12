600’ü geçen çalışanı ve 21 bin metrekarelik üretim tesisiyle son yılların en hızlı büyüyen firması olan Berko İlaç’ta, yeni yönetici atamaları gerçekleşti. Mayıs 2016 tarihinden bu yana Berko İlaç’ta üretim müdürü olarak görev yapmakta olan Nursel Gülsoy Bozyel, şirketin Fabrika Müdürlüğü pozisyonuna terfi etti. Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörlüğü pozisyonuna Serap Odabaşı atanırken, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürlüğü görevine Aslı Türkay getirildi.

Nursel Gülsoy Bozyel kimdir?

Nursel Gülsoy Bozyel, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu olup, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde Biyoteknoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Ocak 2001- Eylül 2015 tarihleri arasında bir ilaç şirketinde çalışan Gülsoy, kalite kontrol, analitik geliştirme, üretim departmanlarında görev yapmış ve son olarak üretim müdürü unvanı ile çalışmıştır. Mayıs 2016 tarihinden bu yana Berko İlaç’ta üretim müdürü olarak görev yapan Nursel Gülsoy Bozyel, Berko İlaç Fabrika Müdürlüğü pozisyonuna terfi etti.

Serap Odabaşı kimdir?

Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörlüğü pozisyonuna atanan ve ODTÜ Kimya bölümü mezunu olan Serap Odabaşı, Marmara Üniversitesi Farmasötik Kimya bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 12 yıl boyunca birçok şirkette görev yapmış olan Odabaşı, bu şirketlerde Ar-Ge müdürlüğü ve Ar-Ge direktörlüğü görevlerini sürdürmüştür.

Aslı Türkay kimdir?

İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini alan Aslı Türkay, Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kasım 2003 - Ekim 2017 tarihleri arasında Ar-Ge, proje, ruhsatlandırma, portfolio, lansman ve stratejik planlama departmanlarında farklı pozisyonlarda görev yapmış ve son olarak iş geliştirme departmanında iş geliştirme müdürü unvanı ile çalışmış olan Aslı Türkay, son olarak Berko İlaç Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak atandı.

Rıfat Fırat