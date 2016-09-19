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Berko İlaç’tan çocuklara kırmızı pabuçlar

30 yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla insan sağlığına katkı sağlayan Berko İlaç, Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kulübü’nün desteğiyle çocukları sevindirmeye devam ediyor. Berko İlaç bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kulübü, “Kırmızı Pabuçlar” projesi ile bayramda ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı hediye etti.

Berko İlaçtan çocuklara kırmızı pabuçlar

19 Eylül 2016 16:19

Berko İlaç, sosyal sorumluluk konusuna verdiği önemden yola çıkarak “Kırmızı Pabuçlar” projesini başlattı. Ülke genelinde uzun soluklu devam etmesi planlanan “Kırmızı Pabuçlar” projesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlarda “bayram ayakkabıları” hediye ediyor.

İlk durak olarak Ramazan Bayramında “Ağrı Patnos Tozlubulan Köyü İlkokulu”na ayakkabı yardımı ulaştıran Berko İlaç, Kurban Bayramı için de “Bingöl Solhan 28 Ağustos İlkokulu”na bayram ayakkabılarını ulaştırıldı. Ayakkabıları çocuklara ulaştıran Berko İlaç saha ekibi, çocukların bayram sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kulübü’nün desteğiyle çeşitli projelere imza atan Berko İlaç, bugüne kadar köy okullarına, onkoloji hastası çocuklara, engellilere, rehabilitasyon merkezilerine ve çocuk esirgeme yuvalarına; giysi, ayakkabı, kitap, tablet, okul araç gereçleri, hijyen malzemeleri vb. katkılar sağladı. 

Etiketler: berko ilaç


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