Berko İlaç, sosyal sorumluluk konusuna verdiği önemden yola çıkarak “Kırmızı Pabuçlar” projesini başlattı. Ülke genelinde uzun soluklu devam etmesi planlanan “Kırmızı Pabuçlar” projesi, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlarda “bayram ayakkabıları” hediye ediyor.

İlk durak olarak Ramazan Bayramında “Ağrı Patnos Tozlubulan Köyü İlkokulu”na ayakkabı yardımı ulaştıran Berko İlaç, Kurban Bayramı için de “Bingöl Solhan 28 Ağustos İlkokulu”na bayram ayakkabılarını ulaştırıldı. Ayakkabıları çocuklara ulaştıran Berko İlaç saha ekibi, çocukların bayram sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kulübü’nün desteğiyle çeşitli projelere imza atan Berko İlaç, bugüne kadar köy okullarına, onkoloji hastası çocuklara, engellilere, rehabilitasyon merkezilerine ve çocuk esirgeme yuvalarına; giysi, ayakkabı, kitap, tablet, okul araç gereçleri, hijyen malzemeleri vb. katkılar sağladı.