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Berksan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı

Bodrum’da dün sosyete mekanı Göltürkbükü'nde yaşanan silahlı saldırı sonrası açıklama yapan firmanın ortağı ünlü sanatçı Berksan, olayın kendi işletmesiyle ilgili olmadığını belirtti.

Berksan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı

31 Temmuz 2017 15:18
Berksan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı - Tıkla İzle

Dünyaca ünlü Göltürkbükü sahilinde dün gece meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından iki işletme 3 gün kapılarını yerli ve yabancı turistlere kapattı.
İşletmelerden birinin ortağı olan ünlü sanatçı Berksan, olayla ilgisi olmadığını ve saldırganın halen yakalanamadığını söyledi. Berksan, "Sahibi olduğum Çilek Beach Club'ın, dolaylı veya direk olarak olayla hiçbir ilgisi yoktur. Saldırı işletmelerimiz içerisinde yapılan bir hadise değil. Herkese açık bir yol üzerinde hedef gözetmeksizin yapılmıştır. Şu anda şahıs aranıyor ve jandarma çok büyük bir titizlikle çalışıyor. Çok kısa bir süre sonra olay aydınlığa kavuşacak. Biz eğlence denince önde gelen iki markayız. Göltürkbükü'nde el ele birlikte hareket ediyoruz. Dün sosyal medyada olayın sıcaklığıyla birkaç asılsız haber çıktı. Bu durumun olmadığını göstermek için beraber buradayız. Şu anda yaralarımızı saracağız kısa bir süre sonra da tekrar işletmelerimizi açacağız. Bodrum’da ve Türkiye’de işimizin öncüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.
Sess Club işletmecisi Cemal Yarar ise, Berksan'ın söylediklerine katıldığını kaydederek, "Yetkililer araştırmalarını yapıyorlar, olayları saptırmanın da anlamı yok. Bu olayların işletmemizle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Çilek Beach Club ile aramızda da bir sıkıntı yoktur. İlerleyen günlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.
Çilek Beach Club ortağı İbrahim Çakmak ve Sess Club ortaklarından Ecevit Yılan ise, olayın failinin arandığını söyleyerek silahlı saldırının işletmelerle hiçbir ilgisi olmadığını teyit etti.

Sahil sessizliğe bütündü
Öte yandan, silahlı saldıra hayatını kaybeden Furkan Say'ın (22) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağı, yaralılar Nesibi Günenç (28), Yasin Kaya (29), kulüpte eğlenen Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho ile diğer yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan saldırının ardından Göltürkbükü sahilinde sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.

Eren Ayhan 

 


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