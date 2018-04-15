Berlin’de artan kiralar insanları sokağa döktü

Berlinliler, 4-14 Nisan tarihleri arasındaki haftayı “kiraların artmasına direnme ve eylem haftası” ilan etti. Haftanın son gününde düzenlenen yürüyüşle spekülatif bir şekilde artan kiralara tepki gösterildi. Toplumun her kesiminden binlerce Berlinli, sokaklara dökülüp tepkisini dile getirdi. Farklı alanlardan 200’ün üzerinde dernek ve sivil toplum kuruluşunun desteklediği yürüyüş, Potsdammer Platz Meydanı’nda başladı.

Yürüyüşe Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da destek verdi. Hafta boyunca Berlinli Türkleri de eyleme katılmaya çağıran TBB’nin Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Uyguner, İHA’ya yaptığı açıklamada özellikle son 5 senede Berlin’de konut fiyatlarının radikal bir şekilde arttığını söyledi. Berlin’in bir kiracı şehri olduğunun altını çizen Uyguner, “Berlin’de insanların yüzde 85’i kirada oturuyor. Son 2 senede kiralar 9.7 oranında artmış. Son 10 seneyi hesaba katarsak bu oran yüzde 76’ya kadar varıyor. Ama insanların gelirleri aynı oranda artmıyor” dedi.

TÜRKÇE DÖVİZLER DE VARDI

Yürüyüşe katılan Berlin doğumlu Handan Karataş ise, yükselen kiralardan şikayetçi olduğu için eyleme destek verdiğini söyledi. Özellikle bazı semtlerde tadilat ve modernleştirme bahanesiyle kiraların sürekli yükseltildiğini belirten Karataş, insanların sosyal yaşam alanlarından atılıp Berlin dışına bile çıkmaya zorlandığı vurgusunu yaptı. Emlak spekülatörlerinin sık sık “köpekbalığı” şeklinde resmedildiği eylemde Türkçe dövizler de taşındı. Çok sayıda döviz ve pankartın taşındığı, renkli görüntülerin yer aldığı protesto yürüyüşüne yaklaşık 10 bin Berlinli katıldı.

Berlin’de son yıllarda başta merkez ilçelerde olmak üzere kiralar katlanarak artıyor. Kentin kenar mahallelerinde bile uygun fiyata bir konut kiralamak zorlaştı. Berlinliler artık gelirlerinin giderek artan bir kısmını konut kiralarına ayırmak zorunda kalıyor. Bunun yanında çok sayıda konut ve bina, spekülatif amaçlarla el değiştiriyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda dar ve orta gelirli aile, modernleştirme ya da öz kullanım gibi gerekçelerle konutlarından çıkmaya zorlanıyor. Daireler boşaltılıp çok daha yüksek bedellerle tekrar kiralanıyor ya da özel mülkiyet olarak yüksek fiyatlarla satılıyor. Bundan Berlin’de yaşayan Türk vatandaşları da olumsuz etkilenirken, yükselen kiraları karşılayamayan Türkler ve diğer dar gelirli Berlinliler yıllardır yaşadıkları sosyal alanları terk etmek zorunda kalıyor.