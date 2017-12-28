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Berlin’de cezaevinden 4 mahkum kaçtı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Friedrich-Olbricht-Damm kapalı cezaevinden 4 mahkum kaçtı.

Berlinde cezaevinden 4 mahkum kaçtı

28 Aralık 2017 14:24

Mahkumların hapishanenin kazan dairesinin havalandırma penceresinden kaçtıklarını açıklayan polis, hapishane çevresinde geniş güvenlik önlemleri adı. Berlin polisi kaçan mahkumların yakalanması çalışmalara başladı. Friedrich-Olbricht-Damm kapalı cezaevinin kazan dairesinde bir patlama meydana geldiği ve patlamanın ardından mahkumların kaçtığı belirtildi. Noel ve yeni yıl tatili münasebetiyle hapishanedeki izinli personel sayısının fazla olmadığı belirtildi. Havalandırma penceresinden kaçan mahkumların tehlikeli kişiler olduğunu açıklayan Berlin İçişleri Senatörlüğü, vatandaşlardan yardım etmeleri çağrısında bulundu. Hapishanede 362 mahkum bulunuyor.

Mehmet Koca 

 

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