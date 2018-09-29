Berlin'de FETÖ listesi pazarlığı

Son üç yıldır gergin olan ilişkilerin yumuşaması sonrası Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakaladığımız bu ivmenin korunmasından ve daha da güçlenmesinden, güçlendirilmesinden yanayız. Sayın Merkel ile görüşmemizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını işler kılmak noktasında fikir birliğine vardık” dedi.

Binlerce PKK ve yüzlerce FETÖ mensubunun Almanya'da bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, “İstihbarat teşkilatlarımızın ve bakanlıklarımızın müşterek çalışmalarıyla, birbirimize olan öz güvenle, nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul eden, bunu beyan eden bir Almanya'nın bunu yapmaktan daha kolay bir şey olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Enver Altaylı'nın tutukluluğuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, “Şunu kabul etmek lazım. Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini veya mahkemelerini eleştirme hakkına sahibim ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz” diye konuştu. Yargının bağımsızlığına işaret eden Erdoğan şöyle devam etti: “Yargının verdiği karara saygı duyulur. Kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Acaba ben sorsam ‘Enver Altaylı'yı tanır mısınız?', ‘Bunun acaba Türkiye'nin istihbarat sisteminin içerisinde de dolaylı yer aldığını bilir misiniz?' Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız.”

CAN DÜNDAR AJANDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can Dündar'ın basın toplantısına katılmamasına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti: “Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve 5 yıl 10 aya mahkûm edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. Bu kişi, aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak, Almanya'ya gelmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez, ifşa edilmesi suç teşkil eder.”

Türkiye'nin Almanya ile Suçluların İadesi Anlaşması'nı yapmış bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, “Dolayısıyla bizim böyle bir suçluyu iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Almanya için de bizde böyle birisi olsa, bir Alman hakikaten buradan yargılanmış, mahkûm olmuşsa bizden Almanya bunu isteyebilir, biz de bunu vermek durumundayız. Böyle bir şey benim başıma gelse ben veririm. Olayın aslı budur”dedi.

ALMAN CUMHURBAŞKANI STEINMER'E ANINDA SİTEMLİ CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya düzenlediği resmî ziyaret kapsamında başkent Berlin'de onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarının serbestçe dolaşmasına değindi, isim vermeden firari Can Dündar olayına açıklık getirdi. Erdoğan, “Ben aslında bunları bu akşam (dün) konuşmak istemezdim. Ama sayın başkan bunları dile getirince ben de bunu konuşmak zorunda kaldım. Keşke konuşmaz olaydım; halbuki bunları biz gündüz aramızda konuştuk. Bu sofrayı ben muhabbet sofrası olarak görüyordum” dedi.

61 KİŞİNİN İADESİ İSTENİYOR

Almanya'dan şimdiye kadar aralarında FETÖ ve PKK'lıların da bulunduğu 61 kişinin iadesi istendi. FETÖ'nün Akıncı'daki darbe girişimini yöneten firari imamlarından Adil Öksüz bu listenin başında bulunuyor. İadesi istenenler arasında 6'sı darbe girişiminde aktif rol oynayan NATO'cu subaylar ile FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara da bulunuyor.

MERKEL İKNA OLMAMIŞ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde barındırdığı terör suçlularının iadesi konusunda muğlak konuştu. Darbenin arkasında FETÖ'nün olduğu konusunda yeteri kadar tatmin olmadığını ima eden Şansölye, darbeyi şiddetle kınadığını söyledi. Bizzat Türkiye'ye gidip TBMM'deki hasarı gördüğünü belirten Merkel, FETÖ konusunda Türkiye'nin savlarını ciddiye aldıklarını söylemekle yetindi. FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair daha çok belge ve kanıta ihtiyaçları olduğunu belirten Merkel şöyle konuştu: “Almanya'da aranan bazı kişiler mevcut. Bazı vakalarda başarılı olamadık. Bazı kişilerin burada olup olmadığını ise bilmiyoruz. Bu darbenin sebebiyle ilgili daha çok bilgi edinmek için karşılıklı temaslarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin tutumunu biliyoruz. Ama örneğin, Gülen hareketini gerçekten PKK ile aynı seviyede değerlendirmemiz için daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.”

Konuşmasında Suriye konusuna da değinen Merkel, “Erdoğan ile İdlib konusunu ele aldık. Yarın(bugün) gerçekleşecek kahvaltılı toplantıda bu konuyu tekrar görüşeceğiz” dedi. İdlib'te kırılgan bir durum olduğunu kaydeden Merkel, ‘'Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve benim katılacağım dörtlü zirvenin ekim ayında yapılabilmesi için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.