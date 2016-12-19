Dün akşam saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'in Breitscheidplatz Meydanı’nda Noel için kurulan pazara dalan tır insanları ezmişti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, 48 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın terör saldırısı olma ihtimali araştırılıyor. Tırın Polonya plakalı olduğu belirtilirken, sürücünün yanında ölü olarak ele geçirilen kişinin ise Polonya vatandaşı olduğu belirtildi. Pakistan kökenli 23 yaşında olduğu bildirilen saldırganın bu yıl içinde Almanya'ya mülteci olarak geldiği öğrenildi.

Olaya karışan tır şirketinin sahibi Ariel Zurawski yaptığı açıklamada, çelik nakliye malzemeleri taşıyan tırın kaçırılmış olabileceğini ifade etti. Zurawski, tırın şoförü olan kuzeninin olay sırasında direksiyon başında olmadığını sözlerine ekledi.

Akıllara Nice saldırısını getirdi

14 Temmuz'da yerel saatle 23.00'te Fransa'nın Nice kentinde Fransız İhtilali'nin yıl dönümünde düzenlenen Bastille Günü kutlamalarının yapıldığı sırada bir saldırgan kalabalığın içine kamyonu hızla sürmüş, insanları ezmişti. 84 kişinin hayatını kaybettiği 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından Fransa hükûmeti tarafından üç günlük ulusal yas ilan edilmişti. Saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

